Фугас для совещания: Видео криворожанина выдало правду об ударе в ресторан с офицерами ВСУ и НАТО

Удар фугасной ракетой по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге был нанесён, когда в нём проходило совещание между командным составом ВСУ и натовскими офицерами. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка у себя в телеграм-канале, проанализировав видео криворожанина с места событий.

Столб дыма после удара ВС РФ. Видео © Telegram / Юрий Подоляка

Подоляка указал, что на видео, предоставленном очевидцами, нельзя не заметить столб дыма и пыли. По его словам, такой появляется в случае, если удар нанесён с использованием осколочно-фугасной боевой части, а кассетная ничего подобного не оставляет, хотя Киев говорит об обратном. Кассетная БЧ оставляет после себя множество хлопков в небе от раскрытия суббоеприпасов.

«По моим данным били прицельно именно по ресторану «Магеллан», как то и писали изначально украинские источники. Причём попали в него точно», — отметил блогер.

Подоляка подчеркнул, что Киев может легко доказать свою версию, предоставив свежую видеозапись из ресторана «Магеллан», сняв его изнутри и снаружи.

«Киевским пропагандистам, если их версия верна, (ведь кассетный боеприпас не может снести даже часть здания ресторана) записать видео, где был снят целый ресторан «Магеллан» (снаружи и изнутри) уже после прилёта «Искандера», не составит труда. Если он стоит целый (кассеты, не считая стёкол, зданий не повреждают), значит они правы», — написал блогер.