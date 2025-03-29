Целью удара «Искандером» по Кривому Рогу стала фабрика с инструкторами НАТО

Вооружённые силы РФ нанесли удар с применением ракетного комплекса «Искандер» по зданию бывшей мебельной фабрики в Кривом Роге, которое, предположительно, было отдано иностранным военными инструкторами. О цели атаки сообщили в группе VK «Осведомитель».

Кадры последствий атаки. Видео © VK / «Осведомитель»

«По цели прилетела как минимум одна баллистическая ракета, в то время как ранее над городом фиксировался пролет БПЛА», — сказано в сообщении.

Как утверждают военкоры, помещение использовалось для размещения наёмников и офицеров, предположительно, из стран НАТО.