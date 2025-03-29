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Регион
29 марта, 14:27

Целью удара «Искандером» по Кривому Рогу стала фабрика с инструкторами НАТО

Вооружённые силы РФ нанесли удар с применением ракетного комплекса «Искандер» по зданию бывшей мебельной фабрики в Кривом Роге, которое, предположительно, было отдано иностранным военными инструкторами. О цели атаки сообщили в группе VK «Осведомитель».

Кадры последствий атаки. Видео © VK / «Осведомитель»

«По цели прилетела как минимум одна баллистическая ракета, в то время как ранее над городом фиксировался пролет БПЛА», — сказано в сообщении.

Как утверждают военкоры, помещение использовалось для размещения наёмников и офицеров, предположительно, из стран НАТО.

Взрывы и густой столб дыма: На родине Зеленского сообщили об ударе «Искандера»
Взрывы и густой столб дыма: На родине Зеленского сообщили об ударе «Искандера»

Ранее стало известно, что вооружённые силы РФ нанесли другой удар — по району Днепропетровска на Украине была, бойцы Армии России использовали для атаки 12 БПЛА «Герань». Целью поражения стал ресторан Bartolomeo, в котором проходило важное мероприятие ВСУ с участием иностранных военных. Погибли не менее 30 солдат, среди которых, по предварительным данным, могли быть десять офицеров НАТО.

Обложка ©

VK / «Осведомитель»

Ольга Сливченко
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