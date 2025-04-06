Российские силы нанесли удар по главной артиллерийской базе ВСУ

В Минобороны России заявили, что минувшей ночью военные нанесли массированный удар по ключевым объектам ВСУ и оборонной промышленности Украины. Как уточнили в ведомстве, операция проводилась с использованием высокоточного оружия большой дальности, запущенного с воздуха и моря, а также дронов.