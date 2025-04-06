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6 апреля, 10:28

Российские силы нанесли удар по главной артиллерийской базе ВСУ

МО: Удар нанесён по артиллерийской базе ВСУ и предприятиям оборонного комплекса

Удар нанесён по главной артиллерийской базе ВСУ и предприятиям оборонного комплекса. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Удар нанесён по главной артиллерийской базе ВСУ и предприятиям оборонного комплекса. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Минобороны России заявили, что минувшей ночью военные нанесли массированный удар по ключевым объектам ВСУ и оборонной промышленности Украины. Как уточнили в ведомстве, операция проводилась с использованием высокоточного оружия большой дальности, запущенного с воздуха и моря, а также дронов.

Под прицел попали центральная артиллерийская база вооружённых сил Украины и предприятия, занятые выпуском беспилотников. Там подчеркнули, что поставленные задачи выполнены, а все намеченные цели успешно поражены.

Напомним, в украинской столице в течение ночи трижды активизировалась система противовоздушной обороны, сопровождаемая мощными взрывами. Воздушные тревоги прозвучали в 2:13, 3:48 и 5:01 по московскому времени. Позже там сообщили о пожарах.

Минобороны назвало объекты энергетики в РФ, повреждённые ударами ВСУ
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Оксана Попова
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