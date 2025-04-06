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6 апреля, 10:55

Армия России освободила Басовку в Сумской области

Армия России освободила Басовку в Сумской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Армия России освободила Басовку в Сумской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

В Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки бойцы группировки «Север» в ходе наступления взяли под контроль село Басовку в Сумской области.

Также, по данным ведомства, в Курской области, вблизи населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня, были нанесены удары по позициям механизированной и танковой бригад ВСУ, трём десантно-штурмовым подразделениям и бригаде теробороны. Там отметили, что все цели успешно поражены.

Ранее Life.ru рассказал, что наши парни разгромили места проведения совещаний с командирами соединений и западными инструкторами. Объект находился в одном из ресторанов города Кривой Рог. В итоге противник потерял до 85 солдат и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

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Оксана Попова
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