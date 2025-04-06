Армия России освободила Басовку в Сумской области

В Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки бойцы группировки «Север» в ходе наступления взяли под контроль село Басовку в Сумской области.

Также, по данным ведомства, в Курской области, вблизи населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня, были нанесены удары по позициям механизированной и танковой бригад ВСУ, трём десантно-штурмовым подразделениям и бригаде теробороны. Там отметили, что все цели успешно поражены.