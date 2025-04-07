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7 апреля, 15:52

Отдать и смириться: В Конгрессе США выдвинули предложение Киеву по территориям

The Telegraph: Конгрессвумен Спартц призвала Киев смириться с потерей территорий

Виктория Спартц. Обложка © ТАСС / АР

Виктория Спартц. Обложка © ТАСС / АР

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Киев отказаться от притязаний на территории и признать их закрепление за Россией. Её заявление публикует The Telegraph.

«Я единственный член Конгресса, родившийся на Украине, — вот почему мы должны отдать землю России. <...> Я просто не понимаю, как они (власти Украины. — Прим. Life.ru) могут быть поставлены в позицию, позволяющую требовать сохранения земли. Если бы они выиграли, это было бы совсем другое дело», — сказала она.

Спартц подчеркнула, что в противном случае Украина рискует потерять ещё больше территорий, и отказ от компромиссов с Россией лишь усложняет положение Киева. Она также раскритиковала президента Зеленского, связывая его ошибки с текущим украинским кризисом.

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Алена Пенчугина
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