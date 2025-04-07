Отдать и смириться: В Конгрессе США выдвинули предложение Киеву по территориям
The Telegraph: Конгрессвумен Спартц призвала Киев смириться с потерей территорий
Виктория Спартц. Обложка © ТАСС / АР
Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Киев отказаться от притязаний на территории и признать их закрепление за Россией. Её заявление публикует The Telegraph.
«Я единственный член Конгресса, родившийся на Украине, — вот почему мы должны отдать землю России. <...> Я просто не понимаю, как они (власти Украины. — Прим. Life.ru) могут быть поставлены в позицию, позволяющую требовать сохранения земли. Если бы они выиграли, это было бы совсем другое дело», — сказала она.
Спартц подчеркнула, что в противном случае Украина рискует потерять ещё больше территорий, и отказ от компромиссов с Россией лишь усложняет положение Киева. Она также раскритиковала президента Зеленского, связывая его ошибки с текущим украинским кризисом.
Ранее США разъяснили основания для признания Крыма российским. Спикер парламента республики Владимир Константинов напомнил, что у жителей полуострова было законное право на самоопределение в 2014 году. И ни у одного международного эксперта во время посещения Крыма не возникло сомнений в правоте участников референдума. Однако председатель комитета по иностранным делам сейма Польши Павел Коваль заявил, что Трамп совершит «историческую ошибку», если на переговорах с Москвой признает Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области российскими.