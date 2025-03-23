У стран Запада есть все основания признать Крым российским, заявил спикер парламента республики Владимир Константинов. Он напомнил, что у жителей полуострова было законное право на самоопределение в 2014 году.

«Оснований для признания Крыма более чем. У нас было законное право на самоопределение, и это самое важное в мировой политике», — сказал Константинов РИА «Новости», коментируя сообщения СМИ о раздумьях президента США Дональда Трампа над этой темой.

Как заметил политик, ни у одного международного эксперта во время посещения Крыма с 2014 года не возникло сомнений в правоте участников референдума по включению республики в состав РФ. По его словам, в 2014 году полуостров «хотели полностью уничтожить как субъект, как идентичность, как культуру, как народ, как людей». Именно это и дало право на проведение референдума и сделало Крым примером бескровной реализации права народа на самоопределение, заметил Константинов.