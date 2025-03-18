Трампу объяснили, почему США выгодно признать Крым российским

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец уверен, что в интересах Вашингтона признать Крым в качестве российского региона, так как это прекрасный пример самоопределения наций, а ведь именно к этому принципу апеллирует президент США Дональд Трамп в своих притязаниях на Гренландию. Об этом специалист сказал в беседе с РИА «Новости» в годовщину присоединения Крыма к РФ.