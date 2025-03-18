Трампу объяснили, почему США выгодно признать Крым российским
Чегринец сообщил, что США выгодно признать Крым как пример самоопределения наций
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец уверен, что в интересах Вашингтона признать Крым в качестве российского региона, так как это прекрасный пример самоопределения наций, а ведь именно к этому принципу апеллирует президент США Дональд Трамп в своих притязаниях на Гренландию. Об этом специалист сказал в беседе с РИА «Новости» в годовщину присоединения Крыма к РФ.
«С точки зрения геополитических интересов США, с учётом их претензий на Гренландию, было бы выгодно признать российский статус Крыма, чтобы затем апеллировать к крымскому примеру самоопределения наций, так как именно крымский опыт стал ориентиром для других народов, которые стремятся сами вершить свою судьбу», — пояснил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп допустил возможность силового присоединения Гренландии, находящейся в составе Дании на правах автономии. Этот остров очень важен для Вашингтона в контексте обеспечения безопасности, пояснил американский лидер. При этом Трамп уверен, что НАТО окажет ему в этом поддержку. А 17 марта СМИ писали, что что США могут наконец-то признать Крым частью России. В Кремле позже раскрыли, обсуждали ли президент РФ Владимир Путин и его американский коллега тему полуострова.
freepik / wikipedia.org / A.Savin