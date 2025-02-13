В Кремле раскрыли, обсуждали ли Путин и Трамп тему Крыма и отмену санкций
Песков: Путин и Трамп не обсуждали темы признания Крыма и отмены санкций
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора не поднимали тему признания Западом Крыма, Севастополя, а также Донбасса и Новороссии. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, эта тема вчера [в разговоре Путина и Трампа] не поднималась. И я бы ещё не забегал вперёд, здесь надо набраться терпения. На рабочем уровне контакты только начнутся», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Кроме того, стороны не обсуждали отмену санкций против РФ. В Кремле назвали ограничения незаконными и нарушающими все правила торговли. Песков подчеркнул, что Москва выступает против указанных санкций.
Напомним, что накануне у Владимира Путина состоялся телефонный разговор с президентом США. Диалог длился 1,5 часа. За это время лидеры двух держав успели обсудить российско-украинский конфликт и много других тем. Сейчас в Кремле прорабатывается вопрос о встрече Путина и американского лидера. В Госдуме отметили, что первая встреча Путина с хозяином Белого дома может пройти в Саудовской Аравии.
ТАСС / Михаил Метцель