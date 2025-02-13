В Кремле раскрыли, обсуждали ли Путин и Трамп тему Крыма и отмену санкций

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора не поднимали тему признания Западом Крыма, Севастополя, а также Донбасса и Новороссии. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, эта тема вчера [в разговоре Путина и Трампа] не поднималась. И я бы ещё не забегал вперёд, здесь надо набраться терпения. На рабочем уровне контакты только начнутся», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.