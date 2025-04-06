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Регион
6 апреля, 08:33

Трампа предостерегли от «исторической ошибки» в отношении России

FT: Трамп совершит историческую ошибку, если признает Крым и Донбасс российскими

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Президент США Дональд Трамп совершит «историческую ошибку», если на переговорах с Москвой признает Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области российскими. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на заявление председателя комитета по иностранным делам сейма Польши Павла Коваля.

По словам политика, в случае, если американский лидер признает указанные территории российскими, он рискует пересечь «красные линии» Польши и других стран Европы. Коваль отметил, что существует разница между «временными решениями» по прекращению огня и реализацией «российских ожиданий по признанию Крыма, Донбасса или других частей Украины, что было бы исторической ошибкой».

«Россия после распада Советского Союза признала Украину с её границами, включая Крым и Донбасс, и это основа норм международного права. Международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе также служат одними из основных гарантий сохранения мира в регионе, согласно нашему историческому опыту», — объяснил польский политик.

Трампу объяснили, почему США выгодно признать Крым российским
Трампу объяснили, почему США выгодно признать Крым российским

А ранее Life.ru сообщал, что у Запада есть основания признать Крым российским. Ни у одного международного эксперта во время посещения полуострова с 2014 года не возникло сомнений в правоте участников референдума по включению республики в состав РФ, отметил спикер парламента республики Владимир Константинов.

Дарья Нарыкова
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