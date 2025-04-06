Трампа предостерегли от «исторической ошибки» в отношении России

Президент США Дональд Трамп совершит «историческую ошибку», если на переговорах с Москвой признает Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области российскими. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на заявление председателя комитета по иностранным делам сейма Польши Павла Коваля.

По словам политика, в случае, если американский лидер признает указанные территории российскими, он рискует пересечь «красные линии» Польши и других стран Европы. Коваль отметил, что существует разница между «временными решениями» по прекращению огня и реализацией «российских ожиданий по признанию Крыма, Донбасса или других частей Украины, что было бы исторической ошибкой».

«Россия после распада Советского Союза признала Украину с её границами, включая Крым и Донбасс, и это основа норм международного права. Международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе также служат одними из основных гарантий сохранения мира в регионе, согласно нашему историческому опыту», — объяснил польский политик.