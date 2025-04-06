Вашингтон может поставить Киеву жёсткий ультиматум: мир на условиях Москвы или полное лишение разведывательной и логистической поддержки от США. Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph.

«Скорее всего, Украина столкнётся с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение, заключённое при посредничестве [президента США Дональда] Трампа и продиктованное [президентом России Владимиром] Путиным, либо навсегда лишиться разведывательной и логистической поддержки США», — уточняет издание.

Журналисты отмечают, что в США у Трампа есть союзники, которые также рассматривают требование России о признании её новых территорий как справедливое. Издание подчёркивает символизм визита главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон, который состоялся вскоре после перепалки Трампа с Владимиром Зеленским. В результате этого инцидента Зеленского и его делегацию попросили покинуть Белый дом. Telegraph описывает данное событие как «дипломатический переворот» для Москвы, отмечая, что Дмитриев прибыл в место, откуда «изгнали» Зеленского.