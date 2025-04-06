Украину ждёт скорый ультиматум со стороны Трампа, пишут СМИ
Daily Telegraph: Трамп может поставить Украину перед ультиматумом на условиях РФ
Флаги США и Украины. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo
Вашингтон может поставить Киеву жёсткий ультиматум: мир на условиях Москвы или полное лишение разведывательной и логистической поддержки от США. Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph.
«Скорее всего, Украина столкнётся с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение, заключённое при посредничестве [президента США Дональда] Трампа и продиктованное [президентом России Владимиром] Путиным, либо навсегда лишиться разведывательной и логистической поддержки США», — уточняет издание.
Журналисты отмечают, что в США у Трампа есть союзники, которые также рассматривают требование России о признании её новых территорий как справедливое. Издание подчёркивает символизм визита главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон, который состоялся вскоре после перепалки Трампа с Владимиром Зеленским. В результате этого инцидента Зеленского и его делегацию попросили покинуть Белый дом. Telegraph описывает данное событие как «дипломатический переворот» для Москвы, отмечая, что Дмитриев прибыл в место, откуда «изгнали» Зеленского.
Ранее в США озвучили неудобную правду о положении Украины. Бывший американский военный Дэниел Дэвис сообщил, что ВС РФ могут дойти до Киева, если Зеленский не признает поражение. Он уточнил, что военный конфликт всё ещё продолжается исключительно по прихоти экс-комика, который слепо верит в способность Украины противостоять России.