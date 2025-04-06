«Дмитриев переиграл всех»: В Британии признали неудобную правду о переговорах РФ и США
Guardian: Спецпредставитель Путина Дмитриев переиграл США в диалоге по Украине
Кирилл Дмитриев. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / POOL
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который также является представителем президента РФ Владимира Путина, «переиграл» США на минувших в Вашингтоне переговорах по Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian.
В статье говорится, что именно главе РФПИ Путин поручил удерживать американского лидера на своей стороне на фоне гнева республиканца из-за позиции по поводу прекращения огня на Украине. Текущая ситуация на территории Назележной подтверждает, что Дмитриев обыграл американцев, пояснили авторы материала.
«Ограниченный оптимизм, существовавший в некоторых кругах на Украине в отношении того, что переговоры могут привести к значимому пути к миру, давно испарился, уступив место опасениям, что Россия может готовить новое крупное наступление на весенние и летние месяцы», — пишет британская газета.
Профессор стратегических исследований Филлипс О'Брайен объяснил, что Москва не выступает открыто против главы Белого дома. По его словам, Россия поддерживает прекращение огня, однако надеется, что «на поле боя можно добиться успехов».
Напомним, что Кирилл Дмитриев 2–3 апреля провёл встречи в Вашингтоне с представителями американской администрации по поручению Владимира Путина. В ходе встречи стороны обсуждали восстановление двусторонних контактов. Дмитриев подчеркнул, что при предыдущей администрации Джо Байдена взаимодействие между странами было практически заморожено, однако сейчас наблюдается взаимная заинтересованность в нормализации отношений. Также на Западе рассказали о тузе российского лидера на переговорах с США.