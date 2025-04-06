Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который также является представителем президента РФ Владимира Путина, «переиграл» США на минувших в Вашингтоне переговорах по Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В статье говорится, что именно главе РФПИ Путин поручил удерживать американского лидера на своей стороне на фоне гнева республиканца из-за позиции по поводу прекращения огня на Украине. Текущая ситуация на территории Назележной подтверждает, что Дмитриев обыграл американцев, пояснили авторы материала.

«Ограниченный оптимизм, существовавший в некоторых кругах на Украине в отношении того, что переговоры могут привести к значимому пути к миру, давно испарился, уступив место опасениям, что Россия может готовить новое крупное наступление на весенние и летние месяцы», — пишет британская газета.