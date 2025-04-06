На Западе рассказали о тузе Путина на переговорах с США

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с США вытащил «туз из рукава», пишет немецкая газета Berliner Zeitung. В качестве такого «туза» выступил глава Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который стал «самым высокопоставленным кремлевским чиновником», посетившим Соединённые Штаты с февраля 2022 года.

Автор статьи Томас Фасбендер отмечает, что Дмитриев учился в США и имеет «старые контакты» с командой президента США Дональда Трампа. Он подчёркивает, что Дмитриев представляет собой значительную фигуру в переговорах, в то время как американские переговорщики не обладают таким же уровнем знаний о вопросах и оппонентах.