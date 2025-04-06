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6 апреля, 11:02
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На Западе рассказали о тузе Путина на переговорах с США

Berliner Zeitung: На переговорах с США Путин ответил тузом в рукаве

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с США вытащил «туз из рукава», пишет немецкая газета Berliner Zeitung. В качестве такого «туза» выступил глава Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который стал «самым высокопоставленным кремлевским чиновником», посетившим Соединённые Штаты с февраля 2022 года.

Автор статьи Томас Фасбендер отмечает, что Дмитриев учился в США и имеет «старые контакты» с командой президента США Дональда Трампа. Он подчёркивает, что Дмитриев представляет собой значительную фигуру в переговорах, в то время как американские переговорщики не обладают таким же уровнем знаний о вопросах и оппонентах.

«Дмитриев — это туз в рукаве Владимира Путина», — заключает автор.

США ожидают доклада Дмитриева Путину для продолжения переговоров по Украине
США ожидают доклада Дмитриева Путину для продолжения переговоров по Украине

Напомним, Кирилл Дмитриев провёл 2–3 апреля встречи в Вашингтоне с представителями американской администрации по поручению Путина. В ходе встречи стороны обсуждали восстановление двусторонних контактов. Дмитриев подчеркнул, что при предыдущей администрации Джо Байдена взаимодействие между странами было практически заморожено, однако сейчас наблюдается взаимная заинтересованность в нормализации отношений. Кроме того, по словам Дмитриева, в переговорах по Украине был достигнул «значимый прогресс». Также стороны обсудили сотрудничество в Арктике.

Наталья Демьянова
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