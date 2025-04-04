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4 апреля, 03:47

Дмитриев: Многие страны мира пытаются сорвать диалог России и США

Многие государства сейчас заинтересованы в сохранении напряжённости между Россией и США, и они пытаются сорвать переговоры двух держав. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Дмитриев утверждает, что эти силы намеренно искажают позицию Москвы. Они пытаются разрушить любые шаги к диалогу, не скупясь на средства и ресурсы.

«Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество — как в международных делах, так и в экономике»,написал глава РФПИ в Telegram-канале.

Дмитриев: Россия и США ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения
Дмитриев: Россия и США ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения

Он подчеркнул, что восстановление диалога сопровождается трудностями и требует времени. Однако каждая встреча и откровенный разговор помогают двигаться вперёд.

Ранее Кирилл Дмитриев отметил, что Россия успешно справляется с западными санкциями. Поэтому в настоящее время страна не запрашивает ослабления этих ограничений.

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kremlin.ru

Лия Мурадьян
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