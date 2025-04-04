Многие государства сейчас заинтересованы в сохранении напряжённости между Россией и США, и они пытаются сорвать переговоры двух держав. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Дмитриев утверждает, что эти силы намеренно искажают позицию Москвы. Они пытаются разрушить любые шаги к диалогу, не скупясь на средства и ресурсы.

«Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество — как в международных делах, так и в экономике», — написал глава РФПИ в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что восстановление диалога сопровождается трудностями и требует времени. Однако каждая встреча и откровенный разговор помогают двигаться вперёд.