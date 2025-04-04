Дмитриев: Россия хорошо справляется с санкциями и не просит об их ослаблении

Россия успешно справляется с западными санкциями и не требует их смягчения. Такую позицию выразил Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с другими странами. Он рассказал об этом в интервью телеканалу CNN.

«Многие россияне считают, что санкции даже помогли стране снизить зависимость от Запада. Если взглянуть на наш рост ВВП — в прошлом году он составил 4%, тогда как в Европе около 1%. А отношение госдолга к ВВП у нас 18% против примерно 100% в Европе», — подчеркнул Дмитриев.

Он отметил, что некоторые американские компании стремятся вернуться в Россию. Если они рассматривают частичное снятие санкций как условие для возвращения, это окажется правильным шагом на благо самих США. По словам Дмитриева, в настоящее время Россия не запрашивает ослабления санкций.

«Мы лишь отмечаем: если Америка хочет больше бизнеса с Россией, а здесь до сих пор работают 150 американских компаний, 70% из которых — более 25 лет, то, конечно, может это сделать», — добавил глава РФПИ.