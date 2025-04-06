«На условиях Москвы»: В США озвучили неудобную правду о положении Украины
Подполковник Дэвис: ВС РФ дойдут до Киева, если Украина не сдастся
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Российские войска могут дойти до Киева, если власти Украины не признают поражение. Об этом заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
«Это неизбежно, что русские перемелют украинских боевиков так, что не останется ни одного человека, на которого можно было бы надеть военную форму <…>. В конце концов, они просто зайдут в Киев, возможно, без сопротивления», — сказал Дэвис.
Он уточнил, что военный конфликт всё ещё продолжается исключительно по прихоти Владимира Зеленского, который слепо верит в способность Украины противостоять России. Подполковник отметил, что США и Европа должны прекратить давать главе киевского режима иллюзорную надежду на победу. В противном случае конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский не капитулирует или не согласится на урегулирование ситуации через переговоры «на условиях Москвы».
Ранее Life.ru рассказал, что глава Минфина США Скотт Бессент назвал Владимира Зеленского эстрадным артистом, который окружён не самыми лучшими советниками. Он уверен, что глава киевского режима собрал в своей администрации не самый лучший состав чиновников и министров.