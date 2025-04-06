Российские войска могут дойти до Киева, если власти Украины не признают поражение. Об этом заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Это неизбежно, что русские перемелют украинских боевиков так, что не останется ни одного человека, на которого можно было бы надеть военную форму <…>. В конце концов, они просто зайдут в Киев, возможно, без сопротивления», — сказал Дэвис.

Он уточнил, что военный конфликт всё ещё продолжается исключительно по прихоти Владимира Зеленского, который слепо верит в способность Украины противостоять России. Подполковник отметил, что США и Европа должны прекратить давать главе киевского режима иллюзорную надежду на победу. В противном случае конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский не капитулирует или не согласится на урегулирование ситуации через переговоры «на условиях Москвы».