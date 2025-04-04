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4 апреля, 20:28

Глава Минфина США Бессент назвал Зеленского эстрадным артистом

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua

Глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Такеру Карлсону высказал мнение о главе киевского режима Владимире Зеленском. Он охарактеризовал его как эстрадного артиста, окружённого не самыми лучшими советниками.

«Он исполнитель, своего рода эстрадный артист», — заявил министр в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Бессент также заметил, что некоторые чиновники в администрации Зеленского и кабинете министров Украины «очень хороши».

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Как сообщал Life.ru, ранее Бессент объяснил, почему Соединённые Штаты не включили Россию в список стран, на которые распространяются новые таможенные пошлины. Он указал на отсутствие торговых отношений. Министр добавил, что Россия уже сталкивается с высокими тарифами, поскольку на неё по-прежнему действуют экономические санкции.

Лия Мурадьян
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