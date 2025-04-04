На Украине издали учебники истории для 11-го класса, где перечислены «достижения» Владимира Зеленского, а также поставлен вопрос о членстве Незалежной в НАТО и Евросоюзе. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Ученикам 11-го класса в конце марта стали выдавать новые учебники по истории Украины, рекомендованные Министерством образования и науки. <…> В этих учебниках несколько глав посвящены событиям последних лет, включая президентство Зеленского», — говорится в материале.

Последние разделы учебного пособия пестрят снимками киевского лидера. Таких фотографий там около десяти.

Что касается достижений экс-юмориста, то к ним причислены санкции, которые ввёл Зеленский против трёх телеканалов и бизнеса. В экономической сфере упоминается открытие рынка по продажи земли и реформа инфраструктуры, а также «Большая стройка», о коррупционных скандалах вокруг которой, впрочем, ничего не говорится. Также в учебнике есть глава, в котором школьникам предлагают обсудить, какие преграды стоят на пути Украины в НАТО и Евросоюз.