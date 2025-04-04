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4 апреля, 18:53

На Украине издали учебники истории для 11 классов с «достижениями» Зеленского

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

На Украине издали учебники истории для 11-го класса, где перечислены «достижения» Владимира Зеленского, а также поставлен вопрос о членстве Незалежной в НАТО и Евросоюзе. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Ученикам 11-го класса в конце марта стали выдавать новые учебники по истории Украины, рекомендованные Министерством образования и науки. <…> В этих учебниках несколько глав посвящены событиям последних лет, включая президентство Зеленского», — говорится в материале.

Последние разделы учебного пособия пестрят снимками киевского лидера. Таких фотографий там около десяти.

Что касается достижений экс-юмориста, то к ним причислены санкции, которые ввёл Зеленский против трёх телеканалов и бизнеса. В экономической сфере упоминается открытие рынка по продажи земли и реформа инфраструктуры, а также «Большая стройка», о коррупционных скандалах вокруг которой, впрочем, ничего не говорится. Также в учебнике есть глава, в котором школьникам предлагают обсудить, какие преграды стоят на пути Украины в НАТО и Евросоюз.

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Ранее в британской прессе вышла неоднозначная статья о Владимире Зеленском. В материале есть следующий тезис: русофобия и постоянный стресс явственно сказались на внешнем виде киевского лидера за последние пару лет. Авторы называют его истощённый облик олицетворением слепой ненависти по отношению к России и отмечают, что пока Запад извлекает для себя выгоду из конфликта, Зеленский платит своим здоровьем за чужие интересы.

Юрий Лысенко
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