На Украине издали учебники истории для 11 классов с «достижениями» Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
На Украине издали учебники истории для 11-го класса, где перечислены «достижения» Владимира Зеленского, а также поставлен вопрос о членстве Незалежной в НАТО и Евросоюзе. Об этом пишет издание «Страна.ua».
«Ученикам 11-го класса в конце марта стали выдавать новые учебники по истории Украины, рекомендованные Министерством образования и науки. <…> В этих учебниках несколько глав посвящены событиям последних лет, включая президентство Зеленского», — говорится в материале.
Последние разделы учебного пособия пестрят снимками киевского лидера. Таких фотографий там около десяти.
Что касается достижений экс-юмориста, то к ним причислены санкции, которые ввёл Зеленский против трёх телеканалов и бизнеса. В экономической сфере упоминается открытие рынка по продажи земли и реформа инфраструктуры, а также «Большая стройка», о коррупционных скандалах вокруг которой, впрочем, ничего не говорится. Также в учебнике есть глава, в котором школьникам предлагают обсудить, какие преграды стоят на пути Украины в НАТО и Евросоюз.
Ранее в британской прессе вышла неоднозначная статья о Владимире Зеленском. В материале есть следующий тезис: русофобия и постоянный стресс явственно сказались на внешнем виде киевского лидера за последние пару лет. Авторы называют его истощённый облик олицетворением слепой ненависти по отношению к России и отмечают, что пока Запад извлекает для себя выгоду из конфликта, Зеленский платит своим здоровьем за чужие интересы.