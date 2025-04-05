В США вынесли приговор Зеленскому за неспособность принести Украине мир
Подполковник США Дэвис: Зеленский не способен завершить украинский конфликт
Воадимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский не способен принимать какие-либо меры для того, чтобы завершить украинский конфликт. Глава киевского режима серьёзно заблуждается относительно своих возможностей в этом вопросе и пытается всячески затянуть процесс урегулирования, заявил в эфире подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Зеленский — неподходящий партнёр для переговоров <…>, потому что он не в состоянии принимать решения, необходимые для того, чтобы положить конец войне», — сказал он.
Глава киевского режима полагает, что если он сможет продержаться ещё какое-то время, то ему удастся избежать признания поражения и согласия с условиями России, но ситуация обстоит иначе. Если обратить внимание на ресурсы, которые ещё остались у Киева, то они ограничены и истощены. Всё, что делает Зеленский в настоящее время — жертвует своими людьми и теряет территории, добавил Дэвис.
Ранее Life.ru рассказал, что глава Минфина США Скотт Бессент назвал Владимира Зеленского эстрадным артистом, который окружён не самыми лучшими советниками. Он уверен, что глава киевского режима собрал в своей администрации не самый лучший состав чиновников и министров.