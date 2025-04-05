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5 апреля, 07:54

В США вынесли приговор Зеленскому за неспособность принести Украине мир

Подполковник США Дэвис: Зеленский не способен завершить украинский конфликт

Воадимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Воадимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский не способен принимать какие-либо меры для того, чтобы завершить украинский конфликт. Глава киевского режима серьёзно заблуждается относительно своих возможностей в этом вопросе и пытается всячески затянуть процесс урегулирования, заявил в эфире подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Зеленский — неподходящий партнёр для переговоров <…>, потому что он не в состоянии принимать решения, необходимые для того, чтобы положить конец войне», — сказал он.

Глава киевского режима полагает, что если он сможет продержаться ещё какое-то время, то ему удастся избежать признания поражения и согласия с условиями России, но ситуация обстоит иначе. Если обратить внимание на ресурсы, которые ещё остались у Киева, то они ограничены и истощены. Всё, что делает Зеленский в настоящее время — жертвует своими людьми и теряет территории, добавил Дэвис.

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Ранее Life.ru рассказал, что глава Минфина США Скотт Бессент назвал Владимира Зеленского эстрадным артистом, который окружён не самыми лучшими советниками. Он уверен, что глава киевского режима собрал в своей администрации не самый лучший состав чиновников и министров.

Наталья Афонина
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