Владимир Зеленский не способен принимать какие-либо меры для того, чтобы завершить украинский конфликт. Глава киевского режима серьёзно заблуждается относительно своих возможностей в этом вопросе и пытается всячески затянуть процесс урегулирования, заявил в эфире подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Зеленский — неподходящий партнёр для переговоров <…>, потому что он не в состоянии принимать решения, необходимые для того, чтобы положить конец войне», — сказал он.

Глава киевского режима полагает, что если он сможет продержаться ещё какое-то время, то ему удастся избежать признания поражения и согласия с условиями России, но ситуация обстоит иначе. Если обратить внимание на ресурсы, которые ещё остались у Киева, то они ограничены и истощены. Всё, что делает Зеленский в настоящее время — жертвует своими людьми и теряет территории, добавил Дэвис.