Экс-президент Аргентины заявила, что Милей идёт по стопам «клоуна-Зеленского»

Бывший аргентинский президент Кристина Фернандес де Киршнер заявила, что нынешний лидер Аргентины Хавьер Милей рискует повторить путь Владимира Зеленского, от которого в какой-то момент резко отвернулись США. Она также назвала украинского политика клоуном у себя в соцсети Х.

«Посмотри на отражение в виде клоуна Зеленского в Овальном кабинете и подумай, что с ним случилось, когда он перестал быть нужен», — написала она.

Она обвинила Милея в том, что он спокойно смирился с введением против его страны американских пошлин, обрадовавшись тому, что тариф не превысил 10%. Фернандес де Киршнер указала, что Милей пытается убедить Аргентину в том, что она друг Штатов, но Белый дом уготовил для неё такие же пошлины, как и для остальных южноамериканских стран, в том числе тех, чьи правительства он называет коммунистическими.

Она также поглумилась над президентом Аргентины, который ездил в Соединённые Штаты на мероприятие в поместье главы государства, но даже не встретился там с самим Дональдом Трампом.