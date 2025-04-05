Экс-президент Аргентины заявила, что Милей идёт по стопам «клоуна-Зеленского»
Экс-президент Аргентины Фернандес де Киршнер назвала клоунами Милея и Зеленского
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Бывший аргентинский президент Кристина Фернандес де Киршнер заявила, что нынешний лидер Аргентины Хавьер Милей рискует повторить путь Владимира Зеленского, от которого в какой-то момент резко отвернулись США. Она также назвала украинского политика клоуном у себя в соцсети Х.
«Посмотри на отражение в виде клоуна Зеленского в Овальном кабинете и подумай, что с ним случилось, когда он перестал быть нужен», — написала она.
Она обвинила Милея в том, что он спокойно смирился с введением против его страны американских пошлин, обрадовавшись тому, что тариф не превысил 10%. Фернандес де Киршнер указала, что Милей пытается убедить Аргентину в том, что она друг Штатов, но Белый дом уготовил для неё такие же пошлины, как и для остальных южноамериканских стран, в том числе тех, чьи правительства он называет коммунистическими.
Она также поглумилась над президентом Аргентины, который ездил в Соединённые Штаты на мероприятие в поместье главы государства, но даже не встретился там с самим Дональдом Трампом.
«Как можно было так бестолково потратить время и деньги», — добавила политик.
О каком конкретно мероприятии говорит бывший президент Аргентины непонятно, однако первым иностранным лидером, с которым встретился Трамп после победы на выборах США, стал как раз Хавьер Милей. Тогда он приехал к в резиденцию главы Белого дома в Мар-а-Лаго. Кстати, Украине аргентинский политик раньше симпатизировал, но после скандала в Белом доме он удалил все совместные фото с Зеленским со своих страниц.