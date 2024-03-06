Президент Аргентины собрался к Зеленскому в Киев Президент Аргентины Хавьер Милей намерен посетить Киев в июне 6 марта, 07:58 Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © ТАСС / Zuma / TASS

Президент Аргентины Хавьер Милей собирается в июне приехать на Украину в рамках своего тура по европейским странам, среди которых заявлены Франция, Испания, Германия. Об этом пишет портал Infobae.

Официально аргентинское правительство ещё не озвучивало планы президента страны. Но сам Милей сделал репост в соцсети публикации издания о своей поездке в Киев.

В конце прошлого года президент Аргентины Хавьер Милей обсудил с Владимиром Зеленским организацию саммита по Украине в 2024 году. Он предложил провести мероприятие в своей стране.

Авторы Татьяна Миссуми