Аргентина не считает разные точки зрения препятствием для встречи Милея с Путиным

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино допускает возможность встречи президента страны Хавьера Милея с российским лидером Владимиром Путиным. Она не считает разные точки зрения препятствием для дипломатии.

"Полагаю, что да", — ответила глава аргентинского МИД на вопрос РИА "Новости", видит ли она возможность для встречи лидеров двух стран, добавив, что "дипломатия и вежливость никогда не теряются" даже из-за разных точек зрения.