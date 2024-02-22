Аргентина не считает разные точки зрения препятствием для встречи Милея с Путиным
Глава МИД Аргентины Мондино допустила возможность встречи Милея с Путиным
Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © Kremlin.ru, © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN
Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино допускает возможность встречи президента страны Хавьера Милея с российским лидером Владимиром Путиным. Она не считает разные точки зрения препятствием для дипломатии.
"Полагаю, что да", — ответила глава аргентинского МИД на вопрос РИА "Новости", видит ли она возможность для встречи лидеров двух стран, добавив, что "дипломатия и вежливость никогда не теряются" даже из-за разных точек зрения.
Напомним, что новым президентом Аргентины Хавьер Милей стал по результатам прошедших в ноябре выборов. Эпатажный политик пообещал гражданам исправить критическую ситуацию в стране. При этом он выступает против вступления в БРИКС и за отдаление от России и КНР. Но посол РФ считает, что новые власти Аргентины сохранят дружеские отношения с Россией.