«Не мог поверить глазам и ушам»: Песков поделился впечатлениями от скандала в Белом доме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился первыми впечатлениями от перепалки главаря киевского режима Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Овальном кабинете. По его словам, он не мог поверить своим глазам и ушам. Интервью с представителем Кремля опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Песков о скандале в Белом доме. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Будучи родом из профессиональной дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам», — сказал Песков.