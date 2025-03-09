«Не мог поверить глазам и ушам»: Песков поделился впечатлениями от скандала в Белом доме
Песков поделился первыми впечатлениями от перепалки Зеленского в Белом доме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился первыми впечатлениями от перепалки главаря киевского режима Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Овальном кабинете. По его словам, он не мог поверить своим глазам и ушам. Интервью с представителем Кремля опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.
Песков о скандале в Белом доме. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Будучи родом из профессиональной дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам», — сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что с точки зрения дипломатии такого ещё не было. Такие скандалы, по его словам, могли случаться в античные времена, в древней истории, когда лидеру могли отрубить голову или взять в плен. Однако уже в средние века таких перепалок не было.
Тем временем в офисе главаря киевского режима Владимира Зеленского отказались принести извинения за скандал в Белом доме. Там считают, что экс-комик «был абсолютно прав и по форме, и по содержанию». Напомним, что скандальные переговоры прошли 28 февраля. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство реакцией Украины на оказываемую помощь. В ответ Зеленский нагрубил республиканцу. В Соединённых Штатах требуют от главаря киевского режима публичных извинений на камеру ради заключения сделки по ресурсам.
Life.ru