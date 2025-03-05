Президент Аргентины поддержал Трампа и удалил все совместные фото с Зеленским

Президент Аргентины Хавьер Милей удалил все совместные фотографии с Владимиром Зеленским со своей страницы в социальной сети X. Это произошло в пятницу, 28 февраля, сразу после конфликта украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание RTN.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет без согласия обсуждать мирное соглашение. По его словам, украинская делегация пыталась продолжить переговоры с Трампом после перепалки, но получила отказ.