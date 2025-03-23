Советник Милея назвал народ главной проблемой Аргентины и угодил в крупный скандал

Спорное и обескураживающее заявление прозвучало на бизнес-форуме IEFA LATAM от главы консультативного совета правительства Аргентины Демиана Рейделя. Советник президента Хавьера Милея назвал население «единственной проблемой» страны. Ожидаемо, что его высказывание вызвало критику и недоумение.

Рейдель, стремясь представить Аргентину как привлекательное место для развития искусственного интеллекта, перечислил преимущества страны, такие как климат и ландшафт, а также отсутствие крупных военных конфликтов. Но на контрасте с перечисленными плюсами не забыл и о главном «минусе» — населении.

«У нас большие участки земли с доступом к энергии и воде, холодный климат, что является вишенкой на торте для охлаждения систем искусственного интеллекта. И более того, мы находимся в зоне без вооружённых конфликтов, без цунами, без землетрясений.... Очевидно, проблема в том, что эта территория населена аргентинцами. Это единственная проблема, которую мы решили», — заявил политик.