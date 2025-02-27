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27 февраля, 08:47

Аргентина впервые за много лет сняла запрет на экспорт скота

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Аргентинские власти решили отменить запрет на экспорт живого скота, что было подтверждено в официальном постановлении, опубликованном на портале нормативных актов.

В документе указано: «Отменяется указ 322 от 25 июня 1973 года», который «запрещал экспорт живого крупного рогатого скота для убоя и потребления» .

Министр дерегулирования и преобразования государства Федерико Стурсенеггер отметил в X, что данная мера открывает новые перспективы для аргентинского животноводческого сектора.

Он также подчеркнул, что экспорт живого скота представляет собой значимый рынок, и большинство стран с развитым животноводством допускают такие поставки. В Южной Америке к числу экспортирующих стран относятся Уругвай и Бразилия.

Аргентина славится своим говядиной, которая считается одной из лучших в мире. В стране разводят такие породы, как Ангус и Герефорд, которые известны своим качественным мясом. Аргентинские коровы в основном пасутся на обширных зеленых пастбищах, что способствует получению мяса с отличными вкусовыми характеристиками.

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Марина Фещенко
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