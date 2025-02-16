Мужчинам рассказали, как любовь к мясу укорачивает жизнь

Исследования показали, что мужчины живут значительно меньше женщин, и причина этого заключается в их высокой предрасположенности к гипертонии — повышенному артериальному давлению. Об этом сообщил Александр Денисенко, ведущий российский эксперт по атеросклерозу и лауреат Государственной премии.

«Мужчины считают, что, если мяса не поел, значит, не пообедал. Хотя оно не столь питательно, как принято думать. Вкусно — да. Но калорий в нём немного, калории находятся в жире», — рассказал Александр Денисенко изданию «Царьград».

Второй фактор, способствующий высокой смертности среди мужчин, — это их склонность избегать посещения врачей. Эксперт упомянул о «правиле 50%». Согласно его словам, исследования показали, что среди мужчин в возрасте 40–60 лет 50% имели повышенное артериальное давление, но половина из них даже не была осведомлена об этом. Из тех, кто знал о своём состоянии, 50% не проходили лечение, а среди тех, кто лечился, половина делала это неправильно.

Денисенко подчеркнул, что проведённые исследования способствовали созданию новых медикаментов для лечения гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, изменили методы терапии атеросклероза в поликлиниках и больницах, а также выявили, что курение, гипертония, высокий уровень холестерина и ожирение являются факторами риска для этой болезни.