Россиянам назвали неожиданный способ снизить давление и укрепить иммунитет

Позитивное отношение к жизни может стать неожиданным, но эффективным способом снижения артериального давления и укрепления иммунной системы. Об этом заявил врач общей практики Амир Хан в эфире передачи Lorraine на канале ITV, сообщает Daily Mirror.

Доктор Хан подчеркнул, что польза положительного настроя для здоровья подтверждена научными исследованиями. Так, исследование Университета Джонса Хопкинса показало, что у людей с позитивным мировоззрением вероятность сердечного приступа на треть ниже, чем у пессимистов. Кроме того, исследование Университета Канзаса выявило, что улыбчивые люди имеют более крепкий иммунитет и реже сталкиваются с проблемами высокого артериального давления и учащённого сердцебиения.

Однако врач предупреждает, что не стоит стремиться к постоянной радости или токсичному позитиву. Важно быть жизнерадостным в моменты, когда это уместно. Хан признает, что для многих людей это может быть сложной задачей. «Трудно быть позитивным, когда ты к этому не привык, когда ты постоянно мыслишь негативно. Это про многих из нас», — отметил терапевт.

Доктор Хан предлагает не пытаться кардинально изменить себя за один день. Он рекомендует начать с перехода от негатива к нейтральности. Например, вместо того чтобы говорить: «О, я ужасен в этом», можно сказать: «Все нормально, зато в других вещах я преуспеваю и в следующий раз у меня получится лучше». Этот подход поможет постепенно изменить мышление и улучшить общее самочувствие.

Позитивный настрой может стать важным элементом в поддержании здоровья и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Следуя советам врача, можно постепенно улучшить своё самочувствие и повысить качество жизни.