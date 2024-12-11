Врач объяснила, в каких случаях термобельё нанесёт удар по мужскому здоровью

Зимой мы стараемся одеться как можно теплее, однако не во всех случаях то же термобельё может принести пользу, особенно мужчинам. Когда его надевать, а когда от него стоит отказаться, Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского университета Татьяна Гайдина.

По её словам, всё зависит не от минусовых температур, а от того, как долго человеку нужно будет находиться на улице. Если вам надо добежать до метро, а потом вы час будете ехать в метрополитене, то термобельё только спровоцирует перегревание и состояние компрессии, из-за чего могут возникнуть различные заболевания. К примеру, опрелость, контактный дерматит и даже более серьёзные проблемы.

Если говорить именно про мужчин, то у них из-за гипертермии и компрессии может нарушиться сперматогенез. Физиологически репродуктивные органы у мужчин (тестикулы) должны быть на один-два градуса Цельсия холоднее, чем температура тела, чтобы происходил нормальный сперматогенез. Если тестикулы перегреваются, то эта функция нарушается. Татьяна Гайдина Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского университета

Однако если мужчина работает на улице в неблагоприятных метеорологических условиях (холод, ветер, повышенная влажность), то термобельё защитит от переохлаждения. Общее переохлаждение может вызвать острые респираторные заболевания, а переохлаждения в нижней части тела могут привести к специфическим проблемам органов малого таза и мочеполовой системы, подчеркнула Гайдина.

Переохлаждение можно заподозрить по таким симптомам, как боль при мочеиспускании, боли в органах малого таза, иные болезненные ощущения. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться к терапевту, врачу общей практики или к урологу. Оттягивать решение этой проблемы нельзя, потому что это может быть первым симптомом серьёзных заболеваний, которые при отсутствии лечения переходят в хроническую форму, предупредила кандидат медицинских наук.