Надо слушаться маму: Любителей гулять зимой без шапки предупредили о риске паралича

В осенне-зимний период можно очень легко простудиться. И речь идёт не только о насморке, болях в горле и кашле — высоки шансы подхватить куда более опасную болячку, например поражение лицевого нерва и паралич мимической мускулатуры. Об этом рассказала «Газете.ru» врач-невролог Юлия Валуйская.

В повышенной зоне риска находятся любители ходить без шапки и шарфа в дождливую и ветреную погоду. На фоне переохлаждения в височно-нижнечелюстной области может произойти воспаление, сопровождающееся сильными болями. Холодовая ишемия конечных ветвей лицевого нерва может привести к ослаблению и параличу.

«Если вы заметили внезапно возникшую асимметрию лица, то нужно немедленно обратиться к врачу — лучше в приёмное отделение дежурной больницы — для исключения нарушения мозгового кровообращения методом компьютерной томографии, так как такой симптом характерен и для инсульта», — рассказала невролог.

Если страшный диагноз не подтвердился, то в зависимости от сопутствующих заболеваний пациенту с невритом лицевого нерва назначается лечение. В первую очередь начать стоит с глюкокортикостероидов — дозу и график приёма препарата подбирает строго врач, подчеркнула Валуйская.