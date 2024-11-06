Врач подсказала рецепт лучшего отвара для укрепления здоровья в сезон простуд

Отличным защитником организма в сезон простуд может быть шиповник. Это доступное природное средство укрепляет иммунитет и обладает тонизирующим эффектом, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-диетолог Ирина Бережная.

Есть свежие ягоды шиповника не очень вкусно, поэтому лучше всего сделать из них отвар. Для этого ягоды надо засушить или заморозить. Далее следует заварить их не крутым кипятком. Варить нежелательно, чтобы не убить все полезные свойства.

«Если вы хотите получить максимальную пользу от витамина C, которым богаты ягоды шиповника, настаивайте его 30–40 минут, потом можно спокойно употреблять. Можно делать лимонады, компоты, всё что угодно», — пояснила диетолог в эфире радио Sputnik.

Однако даже у такого суперполезного продукта есть противопоказания. Например, не следует пить отвар людям с аллергиями. Кроме того, следует помнить, что сиропы из шиповника, которые продаются в аптеках, очень сладкие и не имеют никакой пользы.