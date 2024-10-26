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26 октября, 10:34

Раскрыто одно простое правило для богатырского иммунитета осенью

Фармаколог Исаева: Для укрепления иммунитета в межсезонье важна регулярность

Чтобы укрепить иммунитет в межсезонье, важно помнить об одном простом правиле. По словам клинического фармаколога Людмилы Исаевой, огромное влияние на защитные функции организма оказывает регулярность. Об этом она заявила в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, надо всё делает регулярно. Например, посещать баню раз в неделю, каждое утро обливаться холодной водой для закаливания. Немаловажную роль в укреплении иммунитета осенью играет и полноценное питание, которое также должно быть регулярным.

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Необходимо, чтобы в рационе на постоянной основе присутствовали фрукты и овощи. Добавить в ежедневные приёмы пищи натуральные соки, зелень и рыбу, которые благотворно влияют на микрофлору кишечника. При этом надо снизить количество углеводов. Кроме того, нельзя забывать про прогулки на свежем воздухе, спорт и общение с друзьями, подытожила фармаколог.

Хорошим помощником организма в сезон простуд станет и облепиха. Эта ягода богата витамином C, который стимулирует выработку белых кровяных клеток, отвечающих за защиту от вирусов и бактерий. Чесночное масло полезно благодаря содержанию аллицина, который улучшает иммунный ответ. Можно использовать его в маринадах для мяса и рыбы. Также следует пить отвары из шиповника, в котором также содержится много витамина С.

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freepik

Алёна Зиновьева
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