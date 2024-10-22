Почему появляется надоедливый герпес на губах и как с ним бороться, объяснил инфекционист

Так называемая «простуда на губах» или герпес I типа чаще всего возникает из-за ослабления иммунитета. Среди опасных факторов эксперты выделяют также стресс, климатические и сезонные изменения. Об этом рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов.

«Это вирус проявляется характерными зудящими высыпаниями в виде пузырьков, как правило, на губах или в других областях, таких как крылья носа или кожа вокруг рта, и чаще всего возникает при ослабленном иммунитете», — отметил доктор медицинских наук.