Почему появляется надоедливый герпес на губах и как с ним бороться, объяснил инфекционист
Инфекционист Неронов: Простуда на губах может появиться из-за стресса
Так называемая «простуда на губах» или герпес I типа чаще всего возникает из-за ослабления иммунитета. Среди опасных факторов эксперты выделяют также стресс, климатические и сезонные изменения. Об этом рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов.
«Это вирус проявляется характерными зудящими высыпаниями в виде пузырьков, как правило, на губах или в других областях, таких как крылья носа или кожа вокруг рта, и чаще всего возникает при ослабленном иммунитете», — отметил доктор медицинских наук.
Собеседник РИАМО подчеркнул, что бороться с недугом можно самостоятельно с помощью специальных мазей и кремов. Эффективнее всего делать это в начале заболевания, когда в области будущих высыпаний возникает зуд и покалывание. Однако если герпес возникает регулярно, то требуется помощь специалистов.
Ранее дерматолог предупредила, что герпес может вызывать тяжёлые болезни, бесплодие и даже смерть. Эксперт объяснила, при каких условиях недуг становится особенно опасным.