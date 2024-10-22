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22 октября, 13:33

Почему появляется надоедливый герпес на губах и как с ним бороться, объяснил инфекционист

Инфекционист Неронов: Простуда на губах может появиться из-за стресса

Так называемая «простуда на губах» или герпес I типа чаще всего возникает из-за ослабления иммунитета. Среди опасных факторов эксперты выделяют также стресс, климатические и сезонные изменения. Об этом рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов.

«Это вирус проявляется характерными зудящими высыпаниями в виде пузырьков, как правило, на губах или в других областях, таких как крылья носа или кожа вокруг рта, и чаще всего возникает при ослабленном иммунитете», — отметил доктор медицинских наук.

Собеседник РИАМО подчеркнул, что бороться с недугом можно самостоятельно с помощью специальных мазей и кремов. Эффективнее всего делать это в начале заболевания, когда в области будущих высыпаний возникает зуд и покалывание. Однако если герпес возникает регулярно, то требуется помощь специалистов.

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Ранее дерматолог предупредила, что герпес может вызывать тяжёлые болезни, бесплодие и даже смерть. Эксперт объяснила, при каких условиях недуг становится особенно опасным.

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Борис Эльфанд
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