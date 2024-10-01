Микробы, инфекции, вирусы: Врач сравнила мужскую бороду с ободком унитаза общественного туалета Врач Галлямова: Борода может содержать больше микробов, чем ободок унитаза 1 октября, 03:00 Мужская борода может стать рассадником микробов, если не ухаживать за ней должным образом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Мужская борода может стать рассадником микробов, если не ухаживать за ней должным образом. Более того, по уровню загрязнения её можно сравнить с ободком унитаза общественного туалета. Такой вывод был сделан в беседе с Life.ru дерматологом и трихологом, доктором медицинских наук Юлией Галлямовой.

«Борода – это волосы, как и на голове, и она требует постоянного ухода, ведь она как сетка, собирает на себе различные микробы, включая инфекции и вирусы», — отмечает врач.

При этом проведённые исследования подтверждают, что количество вредоносных микроорганизмов на бороде превышает допустимые нормы. Именно по этой причине хирургам и мужчинам, работающим в лабораториях, ношение бороды запрещено из-за риска распространения патогенов.

По словам дерматолога, если мужчина не ухаживает за своей бородой регулярно, она может стать источником опасных инфекций, таких как гнойничковые заболевания, герпес или вирусные инфекции. Ежедневная гигиена бороды крайне важна для поддержания здоровья и предотвращения возможных осложнений.

«Количество инфекционных микробов в бороде повышено. Если мужчина регулярно, по нескольку раз в день, не ухаживает за своей бородой, её можно сравнить с ободком унитаза в общественном туалете по количеству загрязнений», — заключает эксперт.

Ранее офтальмохирург рассказала, что вирусные инфекции, такие как аденовирус, вирус простого герпеса и вирус Коксаки, могут вызывать серьёзные осложнения для глаз, включая конъюнктивит, кератит и увеит. Она объяснила, что эти заболевания могут проявляться симптомами, такими как покраснение, слезотечение, снижение зрения и светобоязнь.

Авторы Андрей Горяничев