Врач объяснила, почему завирусившееся мыло с навозом не сделает вас «самым чистым на планете» Врач Филёва: Коровий навоз в составе мыла может быть источником инфекции 30 сентября, 10:38 Мыло не должно содержать сильных раздражителей, таких как сульфаты (SLS, SLES), парабены, синтетические отдушки и красители. Обложка © freepik.com

В России набирает популярность мыло с коровьим навозом в составе. Однако дерматолог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва не советует использовать такой продукт для гигиены. Как рассказала медик в беседе с Life.ru, бактерии, содержащиеся в навозе, могут быть полезны для окружающей среды, но не для человека.

В Индии навоз действительно воспринимается как нечто священное. Его традиционно используют для постройки домов, приготовления пищи, удобрений, ароматических палочек и даже в косметических целях и считают очень полезным и благостным. Основные компоненты коровьего навоза — это бактерии, аммиак и органические отходы. Они небезопасны для кожи человека и могут вызвать раздражение и даже стать причиной аллергической реакции, особенно если такое мыло не прошло должной обработки. Александра Филёва Дерматолог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест»

Поэтому тезис о том, что мыло с коровьим навозом может сделать человека «самым чистым на планете», вызывает у врача серьёзные сомнения. Гигиена предполагает устранение грязи, бактерий и микробов, а коровий навоз, напротив, сам может быть источником инфекции. Навоз содержит бактерии, полезные для окружающей среды, но это не означает, что они безопасны для кожи.

Использование мыла с навозом для мытья тела или лица может привести к появлению аллергических реакций и воспалений, особенно у людей с чувствительной кожей и сопутствующими болезнями кожи, предупредила Филёва.

Для повседневного ухода она советует выбирать мыло с проверенным составом, включающим натуральные масла (оливковое, кокосовое, ши), экстракты трав и с минимальным количеством химических добавок. Мыло не должно содержать сильных раздражителей, таких как сульфаты (SLS, SLES), парабены, синтетические отдушки и красители, которые могут сушить кожу и вызывать раздражение.

Напомним, что, по заверениям продавцов, покупатели такого мыла с коровьим навозом станут «самыми чистыми на планете». Философия данного мыла основана на индийских традициях, согласно которым, испражнения коровы являются «самыми чистыми и священными».

Авторы Андрей Горяничев