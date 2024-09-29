Коричневое золото: Россиянам предлагают купить мыло с коровьим навозом, чтобы стать «самыми чистыми»

В России набирает популярность мыло с коровьим навозом в составе. По заверениям продавцов, покупатели станут «самыми чистыми на планете».

SHOT ПРОВЕРКА нашла несколько товаров с переработанным компонентом. Подчёркивается, что философия данного мыла основана на индийских традициях, согласно которым, испражнения коровы являются «самыми чистыми и священными». Торговцы «коричневым золотом» обещают приятный запах и «защиту от негативного воздействия» всего за 300 рублей. Российские любители эко-экзотики начали скупать бестселлер для себя и в подарок близким.