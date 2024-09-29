Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 11:23

Коричневое золото: Россиянам предлагают купить мыло с коровьим навозом, чтобы стать «самыми чистыми»

SHOT ПРОВЕРКА: В России набирает популярность мыло с коровьим навозом

В России набирает популярность мыло с коровьим навозом в составе. По заверениям продавцов, покупатели станут «самыми чистыми на планете».

SHOT ПРОВЕРКА нашла несколько товаров с переработанным компонентом. Подчёркивается, что философия данного мыла основана на индийских традициях, согласно которым, испражнения коровы являются «самыми чистыми и священными». Торговцы «коричневым золотом» обещают приятный запах и «защиту от негативного воздействия» всего за 300 рублей. Российские любители эко-экзотики начали скупать бестселлер для себя и в подарок близким.

Никаких коробочек: Неправильное хранение превратит мыло в биологическое оружие, предупредил эксперт
Никаких коробочек: Неправильное хранение превратит мыло в биологическое оружие, предупредил эксперт

Недавно в Индии минимум 43 человека, среди которых 37 детей, утонули во время священных купаний в реках и прудах при проведении фестиваля «Дживитпутрика». Ещё трое хранителей национальных традиций считаются пропавшими безвести.

Николай Рюмин
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Интересное
  • Общество
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров