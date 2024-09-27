Конъюнктивит, кератит и увеит: Врач рассказала, как вирусы влияют на здоровье глаз

Кандидат медицинских наук и офтальмохирург Елена Казанцева в интервью радио Sputnik рассказала, как простудные и вирусные инфекции могут влиять на здоровье глаз. Она предупредила о серьёзных осложнениях, таких как конъюнктивит, кератит и увеит.

Конъюнктивит представляет собой воспаление слизистой оболочки глаза, которое может быть вызвано различными вирусами, включая аденовирус, вирус простого герпеса и вирус Коксаки. Симптомами конъюнктивита являются покраснение глаз, слезотечение, светобоязнь и чувство наличия инородного тела в глазу. Специалист отметила, при правильном лечении это заболевание обычно проходит в течение одной-двух недель.

Кератит — это воспаление роговицы, которая является прозрачной оболочкой глаза. Это заболевание может быть вызвано теми же вирусами, что и конъюнктивит, а также бактериями и грибками. Казанцева назвала помутнение роговицы, снижение зрения и болезненные ощущения в глазах, основными признаками этого заболевания.

Воспаление сосудистой оболочки глаза, расположенной между роговицей и сетчаткой — самая опасная болезнь для глаз. Увеит может быть вызван различными вирусами. Симптомами этого заболевания являются покраснение глаза, снижение зрения и светобоязнь, указала специалист инновационного центра VISTA.

Чтобы предотвратить офтальмологические осложнения после вирусных инфекций, Казанцева советует избегать контактов с больными людьми, регулярно мыть руки с мылом, использовать индивидуальные средства гигиены и обращаться к врачу при появлении симптомов заболеваний.