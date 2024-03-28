Названы случаи, когда герпес может привести к смерти

Вирус простого герпеса обычно неопасен, но если иммунный ответ организма низкий, то инфекция может попасть в кровь и стать причиной патологических реакций. Особенно опасаться герпеса стоит людям с ВИЧ, врождёнными иммунодефицитами, пациентам после трансплантации и с онкозаболеваниями в анамнезе, так как он может вызывать тяжёлые болезни или даже привести к летальному исходу. Об этом рассказала дерматовенеролог и дерматолог Дарья Смирнова.

Врач предупреждает, что осложнения простого герпеса в первую очередь грозят присоединением вторичной инфекции в области высыпаний, например, глазная инфекция офтальмогерпес может привести к ухудшению зрения и даже слепоте, а запущенная форма герпеса опасна герпетическим энцефалитом и герпетическим менингитом.

"Запущенная форма герпеса у женщины в положении может привести к герпетической инфекции новорождённых — заражению ребёнка во время беременности или родов. Также герпес может стать причиной бесплодия", — объяснила дерматолог в беседе с "Газетой.ru."

Самыми распространёнными герпесвирусами являются ВПГ-1 и ВПГ-2. Ими можно заразиться при контакте с больным, у которого пузырьки или язвочки на коже. Также существуют факторы, которые могут привести к рецидиву герпеса. Это иммунодефицит, вирусные инфекции, высокая температура, приём иммуносупрессивных препаратов, гормональные колебания во время менструации, недостаток сна, операции и хронический стресс, резюмировала доктор.