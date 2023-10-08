Врач объяснила, откуда появляется герпес и можно ли вылечить его раз и навсегда
Врач Мескина: Полностью вылечить вирус герпеса в организме нельзя
Герпес 1-го и 2-го типа возникает у людей чаще всего и проявляется воспалением на коже и слизистых. Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала "Вечерней Москве", что в течение жизни все заражаются этим вирусом, а также дала рекомендацию, как его купировать.
"Как правило, передаётся контактным способом и попадает через микротравмы в кожу. В основном он появляется именно в том месте, через которое вирус попал в кожу", — пояснила специалист.
Медик рассказала, что люди не могут родиться с герпесом, однако 98% людей заражается им в течение жизни. Также она добавила, что заражение всегда происходит контактно-бытовым способом.
Проявление и рецидивы герпеса зависят от иммунитета человека, рассказала эксперт. Она отметила, что полностью вылечить вирус нельзя, однако можно купировать рецидивы противовирусными препаратами.
Ранее врач Сокол перечислила способы защиты от обострения простуды на губах. Специалист рекомендует акцентировать внимание на уровне витамина Д. Он должен быть не меньше 60–80 нг/мл. Также стоит следить за уровнями железа и витаминов A, B.
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