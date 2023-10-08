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8 октября, 15:52

Врач объяснила, откуда появляется герпес и можно ли вылечить его раз и навсегда

Врач Мескина: Полностью вылечить вирус герпеса в организме нельзя

Герпес 1-го и 2-го типа возникает у людей чаще всего и проявляется воспалением на коже и слизистых. Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала "Вечерней Москве", что в течение жизни все заражаются этим вирусом, а также дала рекомендацию, как его купировать.

"Как правило, передаётся контактным способом и попадает через микротравмы в кожу. В основном он появляется именно в том месте, через которое вирус попал в кожу", — пояснила специалист.

Медик рассказала, что люди не могут родиться с герпесом, однако 98% людей заражается им в течение жизни. Также она добавила, что заражение всегда происходит контактно-бытовым способом.

Проявление и рецидивы герпеса зависят от иммунитета человека, рассказала эксперт. Она отметила, что полностью вылечить вирус нельзя, однако можно купировать рецидивы противовирусными препаратами.

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Александра Мышляева
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