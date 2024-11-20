Россиянам советуют одеваться как «капуста» в морозы

Во многие регионы Центральной России постепенно приходит зима, сменяя тёплую солнечную погоду на холодный снег с дождём и ледяной ветер. В таких условиях, чтобы не простудиться и не слечь с температурой и кашлем, надо одеваться как «капуста», заявил РИАМО заведующий взрослым поликлиническим отделением поликлиники № 2 Красногорской больницы Дмитрий Макаров.

По словам врача, одежда должна состоять из нескольких слоёв: футболка, свитер и куртка. Между этими слоями возникает воздушная прослойка, которая помогает сохранить тепло. Куртка, как говорит медик, обязательно должна быть непромокаемой. Также тщательно надо выбирать обувь.

«Она должна подходить по размеру, в тесных ботинках ноги будут мёрзнуть. Желательно использовать тёплые стельки и шерстяные носки», — посоветовал Макаров.

Также эксперт порекомендовал носить в холодное время года термобельё. Его надо надевать прямо на тело без дополнительных маек и футболок, иначе оно не будет греть и отводить лишнюю влагу. Термобельё должно облегать фигуру и не быть слишком свободным. Поверх можно надеть шерстяную или флисовую кофту, а затем — куртку или комбинезон. Желательно, чтобы верхняя одежда имела мембранную основу, так не возникнет эффект парника.