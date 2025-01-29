Врач назвал неочевидные причины ожирения, которые заставляют людей много есть

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Ковпак перечислил факторы, которые влияют на развитие ожирения. По словам доктора, люди могут начать есть без меры из-за разрыва значимых отношений или проблем с близкими. Некоторые отъедаются на сидячей работе, формируя соответствующие привычки.

«Когда у человека всё хорошо, он доволен малым, и довольство малым как раз показывает, как можно жить гармонично. А вот то, что называется в психотерапии компенсаторными стратегиями, когда приходится компенсировать с помощью еды проблемы в той или иной сфере, здесь мы получаем такую зависимость, когда человек ест больше, чем он действительно биологически нуждается», — объяснил врач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он подчеркнул, что очень важно обратить внимание на своё состояние и вовремя понять, когда еда стала культом. В борьбе с ожирением важен комплексный подход. Это работа с группой специалистов: психотерапевтами, эндокринологами, терапевтами. В рамках персонального подхода врачи выясняют, почему именно человек стал зависимым от еды, и помогают ему справиться с проблемой.