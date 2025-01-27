Принять себя и умереть: Врач рассказала о смертельных ловушках бодипозитива
Врач Тананакина: Бодипозитив опасен из-за того, что он медленно убивает здоровье
Бодипозитив, который стал модным движением у современных людей, может сильно ударить по здоровью. Главная его опасность — жизнь с ложным ощущением безопасности. Это может даже стать причиной смерти, заявила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.
Она привела в пример людей с ожирением, которые считают своё состояние нормой. В результате человек может перестать сбалансированно питаться и следить за своим состоянием. А это опасно из-за риска развития таких осложнений, как диабет, гипертония и проблемы с сердцем.
«Для некоторых бодипозитив становится преградой для решения реальных проблем. Люди с расстройствами пищевого поведения или другим дискомфортом могут использовать движение как оправдание, чтобы не обращаться за помощью», — рассказала эндокринолог в беседе с РИАМО.
По её мнению, движение очень часто упускает из виду важные аспекты: генетику, образ жизни или хронические заболевания. Это создаёт однобокий взгляд на здоровье. Кроме того, бодипозитив оказывает определённое давление на человека, заставляя его быть счастливым даже при внутреннем дискомфорте. Это приводит к чувству вины за свои эмоции, отметила врач.
Ранее в Госдуме призвали признать нежелательным идеологию бодипозитива в России. Там считают, что сторонники этого движения пропагандируют нездоровый образ жизни среди молодых людей. Они призывают отказаться от занятий спортом, перестать контролировать питание и с пренебрежением относятся к общепринятым нормам о красоте. В результате в стране растёт количество людей с ожирением, а это в свою очередь сказывается на рождаемости.