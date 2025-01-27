Принять себя и умереть: Врач рассказала о смертельных ловушках бодипозитива

Бодипозитив, который стал модным движением у современных людей, может сильно ударить по здоровью. Главная его опасность — жизнь с ложным ощущением безопасности. Это может даже стать причиной смерти, заявила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

Она привела в пример людей с ожирением, которые считают своё состояние нормой. В результате человек может перестать сбалансированно питаться и следить за своим состоянием. А это опасно из-за риска развития таких осложнений, как диабет, гипертония и проблемы с сердцем.

«Для некоторых бодипозитив становится преградой для решения реальных проблем. Люди с расстройствами пищевого поведения или другим дискомфортом могут использовать движение как оправдание, чтобы не обращаться за помощью», — рассказала эндокринолог в беседе с РИАМО.