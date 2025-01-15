«Доводят себя до ожирения»: Милонов призвал запретить бодипозитив в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать идеологию бодипозитива нежелательной в России. Подобное обращение он направил на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко, пишет RT.

Милонов считает, что сторонники бодипозитива пропагандируют нездоровый образ жизни среди молодых людей. Они призывают отказаться от занятий спортом, перестать контролировать своё питание и с пренебрежением относятся к общепринятым представлениям о красоте и опрятности.

«Жертвами этой идеологии становятся в основном молодые девушки и юноши, принимающие эту социальную концепцию в качестве инструкции к действию», — отметил парламентарий.