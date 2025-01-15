«Доводят себя до ожирения»: Милонов призвал запретить бодипозитив в России
Депутат Милонов: Идеологию бодипозитива в России нужно признать нежелательной
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать идеологию бодипозитива нежелательной в России. Подобное обращение он направил на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко, пишет RT.
Милонов считает, что сторонники бодипозитива пропагандируют нездоровый образ жизни среди молодых людей. Они призывают отказаться от занятий спортом, перестать контролировать своё питание и с пренебрежением относятся к общепринятым представлениям о красоте и опрятности.
«Жертвами этой идеологии становятся в основном молодые девушки и юноши, принимающие эту социальную концепцию в качестве инструкции к действию», — отметил парламентарий.
Он обратил внимание на то, что сторонники этого движения «доводят себя до ожирения», отказываются от норм гигиены, в результате чего получают хронические заболевания и повышают риски ранней смерти. Милонов уверен, что бодипозитив несёт значительную угрозу для здоровья нации.
Стоит отметить, что врачи тоже нередко называют бодипозитив одной из причин массового ожирения в РФ и в мире. Вместе с лишним весом люди приобретают целый букет других болезней: сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, сахарный диабет и пр. Из-за этого продолжительность жизни может сокращаться на целых 15 лет.
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