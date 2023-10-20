Напуганные разорением боссы Victoria's Secret прогнали с подиума трансгендеров и пышек

Популярный бренд женского нижнего белья Victoria's Secret вынужден был отказаться от бодипозитивной и профеминистской повестки из-за падения продаж. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщила газета The Independent. Бельевой бренд снова выведет на подиумы ангелов стандартных модельных параметров уже в следующем сезоне, говорят инсайдеры.

Стоит отметить, что боссы Victoria's Secret, которые несколько лет назад попали под огонь критики из-за объективации женщин и излишне сексуализированные шоу-показы, попытались принять правила игры и вместе с расовым разнообразием стали продвигать на подиум разные гендерные фигуры. В некоторых показах приняли участие манекенщицы в инвалидных колясках, что вызвало у зрителей смешанные чувства.

Теперь же руководители компании твёрдо решили вернуться к "сексуальной привлекательности" взамен бодипозитива, после того как ребрендинг плохо сказался на бизнесе. По итогам 2023 года выручка ожидается в размере 6,2 миллиарда долларов, что на миллиард меньше зарегистрированных в 2018 году.