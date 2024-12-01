Хирург рассказал, как разорвать порочный круг ожирения и депрессии

Названа одна из главных причин ожирения, и она прячется в нашей голове. Чтобы избавиться от лишнего веса, в первую очередь надо не садиться на жёсткие диеты, а решить проблемы с ментальным здоровьем. Об этом заявил бариатрический хирург, доктор медицинских наук Бекхан Хациев в беседе с «Газетой.ru».

Врач уточнил, что люди с ожирением часто страдают от расстройства пищевого поведения. Например, эмоционального голода, когда физически есть не хочется, но разные чувства, будь то грусть, обида и скука, заставляют взять ещё один кусочек торта или полакомиться бургером.

«Потребление чрезмерно калорийной пищи отмечается и в период депрессивного эпизода, когда еда становится одним из немногих источников радости», — добавил медик.

Кроме того, депрессия и другие ментальные расстройства часто сопровождаются апатией и снижением мотивации что-либо делать, в том числе заниматься спортом. Также лишний вес может ударить по самооценке. Люди с ожирением предпочитают меньше появляться на улице из-за осуждающих взглядов окружающих. Это тоже приводит к сокращению физической нагрузки и не способствует похудению.

Хациев отметил, что ожирение в совокупности с ментальными проблемами требует помощи группы специалистов, поскольку самостоятельно человек может не справиться и ещё больше усугубить ситуацию. Кроме психолога и диетолога следует обратиться к бариатрическому хирургу и эндокринологу для определения плана по снижению веса.