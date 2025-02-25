Врач раскрыла, какое северное мясо полезно для мужчин

Нежирная говядина, оленина, а также мясо птицы или кролика полезны при профилактике болезней сосудов и сердца у мужчин. Также стоит обратить внимание на ягоды, брокколи и зелёный чай, содержащие много антиоксидантов, советует технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова, ведущий научный сотрудник «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова».

Врач рассказала, что мужчинам нередко свойственно пренебрегать заботой о собственном здоровье. Этим обусловлена повышенная вероятность развития сердечно-сосудистых недугов. Однако печальных последствий можно избежать, скорректировав рацион.

«Питание должно быть сбалансированным, с преобладанием таких продуктов, как нежирная говядина, оленина, мясо птицы или кролика, овощи, фрукты, несладкий йогурт, кефир, простокваша, ряженка, маложирная сметана», — объяснила нутрициолог в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, в рацион стоит добавить рыбий жир, который позволяет поддерживать нормальный уровень холестерина в крови. А ещё для сердца и сосудов будут полезны продукты с антиоксидантами: ягоды — черника, ежевика, малина и вишня, — брокколи, брюссельская капуста, чёрный виноград и зелёный чай. Также стоит обратить внимание на пищу с высоким содержанием магния и кальция — авокадо, тёмный шоколад, бобы и сыры. А вот от очень солёного лучше отказаться.