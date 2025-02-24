Не только устрицы: Нутрициолог назвала важнейшие продукты для мужского здоровья

Для поддержания мужского здоровья и репродуктивной системы особенно важны нежирное мясо, кислоты Омега-3, фрукты, овощи и сложные углеводы. Об этом сообщила технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова, ведущий научный сотрудник ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова.

По словам эксперта, мужчины часто пренебрегают заботой о своём здоровье. Чтобы поддерживать хорошее самочувствие и укреплять организм, необходимо правильно питаться с учётом особенностей мужского метаболизма.

В беседе с «Газетой.ru» Асланова подчеркнула, что в рационе мужчин обязательно должно присутствовать нежирное мясо, так как оно является ценным источником белка и незаменимых аминокислот, а также содержит холестерин, который участвует в синтезе тестостерона в клетках Лейдига.

Вместе с тем важно есть продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3, такие, как растительные масла (рапсовое, оливковое, соевое, льняное), рыбий жир, рыбу, морепродукты и орехи. В рационе мужчин должны присутствовать овощи и фрукты, которые являются источниками клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов. Кроме того, медик отметила значимость сложных углеводов, которые содержатся в крупах и бобовых. Рекомендуется также включать в диету мясо птицы и изделия из цельнозерновой муки.