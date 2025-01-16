Уролог предостерёг мужчин от частых походов в баню из-за риска бесплодия
Уролог Гончиков: Частое посещение бани может сделать мужчину стерильным
Мужчинам, планирующим семью и детей, рассказали об опасности бани и сауны для репродуктивной системы. По словам врача – андролога-уролога Батора Гончикова, высокие температуры приводят к перегреву яичек, что плохо сказывается на качестве спермы.
«Мужская репродуктивная система очень чувствительна к изменениям температуры. Яички, которые производят сперму, находятся в мошонке, и их температура должна быть ниже температуры тела — около 34–35 градусов», — предупредил специалист в разговоре с «Газетой.ru».
Врач отметил, что частое посещение бани снижает производство спермы и приводит к временной стерильности мужчин. Высокие температуры могут негативно сказаться на подвижности сперматозоидов, что также уменьшает шансы на зачатие ребёнка.
Однако все эти процессы обратимы, если соблюдать ряд рекомендаций. В первую очередь надо помнить об умеренности, избегая длительного воздействия высокой температуры и частых посещений бань. Также важно ограничить время в парилке до 10–15 минут и следить за своим самочувствием, позволяя телу периодически немного остыть.
Ранее россиянам рассказали о лечебных свойствах бани. Высокая температура и влажность воздуха способствуют расширению сосудов, улучшению кровообращения и ускорению обмена веществ. В парилке человек может расслабиться и снять мышечные спазмы. Маленькое тёмное и тёплое помещение благотворно влияет на психику. Также баня укрепляет иммунитет.