Мужчин предупредили о смертельном турбо-раке простаты из-за подогрева сидений в авто

Постоянно включенный подогрев сидений может привести к серьёзным проблемам со здоровьем у мужчин. В частности, безобидная на первый взгляд опция может стать причиной аденомы простаты или турбо-рака простаты, заявил уролог Александр Белопольский.

«Постоянно включенный подогрев сидений, несмотря на всю комфортность, пагубно влияет на предстательную железу у мужчин. Возникает гипертермия (перегрев) предстательной железы, что в дальнейшем может привести к спонтанному росту предстательной железы и возникновению такого заболевания, как аденома предстательной железы — узловое разрастание», — предостерёг доктор в беседе с «Газетой.ru».

В дальнейшем это может перерасти в онкологию, добавил уролог. Также подогрев сидения в машине опасен из-за риска рецидива простатита, если он уже был. Резкое повышение температуры кресла может привести к перегреву яичек, а это чревато бесплодием или резким снижением фертильности.

Чтобы избежать опасных последствий, врач посоветовал включать подогрев сидений только когда это действительно необходимо. После того, как температура в салоне авто вернётся в норму, следует отключать эту функцию.