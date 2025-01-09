Семь раз отмерь, один раз отрежь: Уролог раскрыл, можно ли пришить мужской член обратно

В случаях когда мужчине отрезают половой орган, пришить назад его не получится потому, что член может не прижиться и ткань оторвётся. Также возможен некроз и сепсис, которые приведут к смертельному исходу. Об этом в беседе Life.ru рассказал врач-уролог Андрей Смерницкий.

«В таких случаях заботятся не о сохранении детородной функции, а об акте мочеиспускания, о возможности избавления от мочи. Потому что половой член — это не только половой орган, но прежде всего уретра, мочеиспускание. И перед любым врачом в таких случаях становится вопрос, как человек будет мочиться. Необходимо сохранить уретру либо каким-то образом удлинить её из ткани мошонки, кожи мошонки, сделать искусственную уретру», — рассказал медик.

По его словам, в таких случаях о детородной функции вопрос не стоит потому, что уретра-член — это всего лишь эвакуация спермы. Если яички на месте, где вырабатываются сперматозоиды, придатки яичек на месте, мужчина может стать отцом с помощью ЭКО потому, что детородная функция в таком случае не нарушена.

Член — всего лишь место выхода спермы наружу, но там сперма не производится. Поэтому в таких случаях самое главное — это восстановить нормальное мочеиспускание. Пришить не удастся. Уролог Андрей Смерницкий.