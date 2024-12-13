«Семь раз отмерь, один раз отрежь»: 34-летнему россиянину рубанули лишнего во время обрезания

В Перми 34-летний мужчина подал иск против частной клиники из-за неправильно выполненной операции по обрезанию. Процедура была необходима по медицинским показаниям, но врачи допустили ошибку, в результате чего пермяк столкнулся с сильными проблемами «ниже пояса». О кошмаре всех мужчин сообщила kp.ru.

Пациент выложил 40 тысяч рублей за неудачную операцию и ещё около 90 тысяч за её исправление. Теперь он требует вернуть 130 тысяч рублей в качестве материального ущерба, а также заплатить 750 тысяч рублей сверху за моральный вред. Клиника признала ошибку, отметив, что во время процедуры у хирурга «дрогнула рука».